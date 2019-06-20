Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране
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Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране. По словам главы государства, несколько лет назад страна столкнулась с шоками на энергетическом рынке.
«Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками — это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных», — заявил глава государства.
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Также во время «Прямой линии» Путину пришло множество жалоб на зарплаты в 10 тысяч рублей и меньше. Речь идет о врачах, учителях, сотрудниках МЧС. Однако Путин сказал, что такого быть не может, и что эту информацию надо тщательно проверять.
В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за ситуацией с общим падением доходов россиян и трезво оценивает экономическое положение граждан. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что жизнь в России «далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают».
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