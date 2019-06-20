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Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
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Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране. По словам главы государства, несколько лет назад страна столкнулась с шоками на энергетическом рынке.


«Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками — это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных», — заявил глава государства.
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Ситуацией на нефтяном и газовом рынках Путин и объяснил падение уровня жизни россиян.

Также во время «Прямой линии» Путину пришло множество жалоб на зарплаты в 10 тысяч рублей и меньше. Речь идет о врачах, учителях, сотрудниках МЧС. Однако Путин сказал, что такого быть не может, и что эту информацию надо тщательно проверять.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за ситуацией с общим падением доходов россиян и трезво оценивает экономическое положение граждан. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что жизнь в России «далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают».

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