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Путин о нарушениях вывоза мусора в стране: "Это вызывает вопрос и недоразумение"

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
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Путин о нарушениях вывоза мусора в стране: "Это вызывает вопрос и недоразумение"

Вопросы про мусор вошли в тройку самых часто задаваемых вопросов. В студии «Прямой линии» в Москве показали фото из городов России, где мусор не вывозят. На улицах стоят дырявые контейнеры, а в некоторых местах чистые улицы превратились в грязные, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проблему экологии подняла также Екатерина Адушкина, 15-летняя инстаблогер. Она спросила главу государства о том, когда в стране исчезнут горы мусора.

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Владимир Путин:
Толчком к мусорной реформе была очередная «Прямая линия». С этого момент вопрос стал предметом обсуждения. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали отходы. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов, никто их не перебатывает. Полигоны накапливались с советских временем. Плюс у нас появилось общество потребления. Появились новые упаковки, в Тихом океане появились целые острова с мусором. Для нас это огромная проблема. То, что нам показали – это безобразие! Надо посмотреть, где конкретно это происходит. Растут тарифы, много вопросов в связи с этим. Это неизбежно, ведь нужно иметь первичные деньги, чтобы начать систему работы. Эти результаты люди должны почувствовать уже сейчас. Многие губернаторы считают, что этим должны заниматься регоператоры.
Пенсионеры в полном недоумении от платежек, которые приходят с нового года. Житель Омской области показал свою платежку и объяснил: раньше все жители несли мусор в бак, накапливая его поначалу во дворе своего дома. Ничего не изменилось, но ценник вырос в несколько раз.

Владимир Путин:

Это вызывает вопрос и недоразумение. Есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Например, никто не считал раньше вывоз мусора. Никто не хочет, чтобы мусор сваливали около дома. Значит, нужны полигоны. Значит, нужны деньги. Надо все проверить, попрошу проверить ФАС эту ситуацию.

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