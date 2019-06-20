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Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
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Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс

Проблема мусорных полигонов в России будет решаться федеральной программой с общим объемом финансирования в 300 миллиардов рублей. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил Владимир Путин, сообщает сайт Newsbash.ru.

По его словам, в течение нескольких лет в стране будет построено 200 новых комплексов по переработке мусора.

«Общий объем финансирования программы — около 300 млрд рублей. Примерно треть этих средств — из бюджета, остальное — деньги бизнеса», — отметил Путин.
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Также глава государства объяснил, с чем связан рост тарифов на вывоз мусора.
«Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки или мусорные полигоны. Значит, приходится их отходы везти подальше, а это тоже деньги — надо использовать транспорт, платить водителям, тратиться на горючее», — сказал президент.

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