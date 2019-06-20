Путин рассказал, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года

Во время «Прямой линии» Владимиру Путину задали вопрос о пособиях для детей. Жители страны жалуются, что выплаты порой слишком маленькие. В ответ глава государства рассказал о том, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года, сообщает сайт Newsbash.ru.





От полутора до трех лет – пособие в это время молодые мамочки называют унизительным. Об этом рассказала Екатерина Кириллова из Серпухова, которая дозвонилась до Путина, находясь прямо рядом с кроваткой своего малыша. Девушка отметила, что после полутора лет декрета она получает матпомощь в виде 50 рублей.

Данная выплата воспринимается как насмешка. Лучше бы отменили эти выплаты, чем тратить деньги из госбюджета. А в ясли трудно попасть после 1,5 лет, если ты не льготник.

Да, совсем недавно мы начали платить за первого и второго ребенка. В принципе, выплата достаточно существенная. Это цифра находится в объеме прожиточного минимума в регионе. В среднем это около 11 тысяч рублей. На первого ребенка выплаты идут напрямую из бюджета, на второго – из маткапитала. Получают семьи, где у семьи доход в 1,5 прожиточного минимума на человека. Прожиточный минимум приравнен в МРОТу, составляет 11280 рублей. Полтора минимума – это около 17 тысяч, если двое, то 34. Вот если такая сумма в семье, то семья имеет право на получение выплат. Сейчас мы приняли решение увеличить количество семей, которые получают это пособие. Будем с 1 января 2020 года распространять ее на семьи, где 2 прожиточных минимума на человека. Условно говоря, 22 тысячи складываем, получается около 45 тысяч. При этой цифры выплаты можно будет получить.

Президент России раскрыл завесу тайны нового пособия, которое вскоре будет введено в России. Озвученные цифры станут хорошей поддержкой для молодых семей.Владимир Путин напомнил, что те самые условные 50 рублей молодым мамам платят не из бюджета.

Владимир Путин:

Теперь про 50 рублей. Это не бюджетные траты, в 1994 году было принято решение, ситуация была тяжелая. Эти 50 рублей заставили платить работодателей. Поэтому мы искали решение, я считаю, что оно найдено. Мы будем выплачивать деньги семьям в зависимости от дохода тоже в размере прожиточного минимума у ребенка. Не решен лишь вопрос: каким семьям. Либо с доходом в полтора минимум, либо в два. Мы можем вместе с Катей принять это решение. Важно, на какую сумму нужно в будущем опираться.