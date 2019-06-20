Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения

Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 57
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения

Сегодня, 20 июня, в прямом эфире президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских граждан. В ходе «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения, сообщает сайт Newsbash.ru.

Президент заявил, что на сегодняшний день в этой сфере существует три основных группы проблем: во-первых, это проблема доступности первичного звена здравоохранения, во-вторых – дефицит специалистов, квалифицированных кадров, и в-третьих, это лекарственное обеспечение.

Путин рассказал, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года

Читайте также:

Путин рассказал, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года
Владимир Путин попросил министров здравоохранения и руководителей регионов обратить внимание на сокращение фельдшерско-акушерских пунктов в регионах.
«Мы говорим про ФАПы. Они важны, их нужно поддерживать. Планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. Развивается мобильная медицинская помощь, количество мобильных бригад в ближайшие годы возрастет. Нужно развивать систему докторов в фельдшеров на селе — для этого «земским докторам» сейчас выплачивают около 1 млн рублей».
Также президент отметил, что необходимо развивать систему докторов и фельдшеров на селе, решая проблемы с предоставлением жилья.
«Врач в одном из регионов обозначила существенную проблему – жилье. Этой проблемой должны заниматься региональные и местные власти. Они должны предусмотреть средства на эти цели».
Отвечая на вопрос о дефиците кадров, Путин отметил, что необходимо повышать уровень зарплаты.
«В целом по стране они растут у врачей – на 5%. Но есть регионы, где нужно решать эту проблему, нужно выравнивать», — заявил президент.

Встал вопрос о льготных лекарствах, с которыми возникают проблемы в регионах. Президент подчеркнул, что средства из федерального бюджета полностью перечислены в регионы, но все равно наблюдаются сбои. Путин подчеркнул, что есть проблемы в организации конкурсов, нехватке информации о потребностях людей, из-за чего склады оказываются завалены.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс
Политика
Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс
Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране
Политика
Путин в ходе «Прямой линии» признал падение уровня жизни в стране
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Политика
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Политика
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Путин выступил за отмену долевого строительства
Политика
Путин выступил за отмену долевого строительства
Владимир Путин установил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Общество
Владимир Путин установил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на 79 вопросов
Общество
Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на 79 вопросов
Владимир Путин сегодня проведет «прямую линию» в обновленном формате
Общество
Владимир Путин сегодня проведет «прямую линию» в обновленном формате
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: