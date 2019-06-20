Сегодня, 20 июня, в прямом эфире президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских граждан. В ходе «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения, сообщает сайт Newsbash.ru.





Президент заявил, что на сегодняшний день в этой сфере существует три основных группы проблем: во-первых, это проблема доступности первичного звена здравоохранения, во-вторых – дефицит специалистов, квалифицированных кадров, и в-третьих, это лекарственное обеспечение.

«Мы говорим про ФАПы. Они важны, их нужно поддерживать. Планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. Развивается мобильная медицинская помощь, количество мобильных бригад в ближайшие годы возрастет. Нужно развивать систему докторов в фельдшеров на селе — для этого «земским докторам» сейчас выплачивают около 1 млн рублей».

«Врач в одном из регионов обозначила существенную проблему – жилье. Этой проблемой должны заниматься региональные и местные власти. Они должны предусмотреть средства на эти цели».

«В целом по стране они растут у врачей – на 5%. Но есть регионы, где нужно решать эту проблему, нужно выравнивать», — заявил президент.

Владимир Путин попросил министров здравоохранения и руководителей регионов обратить внимание на сокращение фельдшерско-акушерских пунктов в регионах.Также президент отметил, что необходимо развивать систему докторов и фельдшеров на селе, решая проблемы с предоставлением жилья.Отвечая на вопрос о дефиците кадров, Путин отметил, что необходимо повышать уровень зарплаты.

Встал вопрос о льготных лекарствах, с которыми возникают проблемы в регионах. Президент подчеркнул, что средства из федерального бюджета полностью перечислены в регионы, но все равно наблюдаются сбои. Путин подчеркнул, что есть проблемы в организации конкурсов, нехватке информации о потребностях людей, из-за чего склады оказываются завалены.