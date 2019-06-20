Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения
Сегодня, 20 июня, в прямом эфире президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских граждан. В ходе «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Президент заявил, что на сегодняшний день в этой сфере существует три основных группы проблем: во-первых, это проблема доступности первичного звена здравоохранения, во-вторых – дефицит специалистов, квалифицированных кадров, и в-третьих, это лекарственное обеспечение.
Встал вопрос о льготных лекарствах, с которыми возникают проблемы в регионах. Президент подчеркнул, что средства из федерального бюджета полностью перечислены в регионы, но все равно наблюдаются сбои. Путин подчеркнул, что есть проблемы в организации конкурсов, нехватке информации о потребностях людей, из-за чего склады оказываются завалены.