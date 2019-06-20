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Путин о высоких зарплатах чиновников: "Человек получает зарплату исходя из результатов работы"

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Политика
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Путин о высоких зарплатах чиновников: "Человек получает зарплату исходя из результатов работы"

Во время "Прямой линии" Владимир Путин прочитал с экрана вопрос о высоких зарплатах у чиновников. В SMS-сообщении житель страны спросил, станут ли когда-нибудь чиновники, министры и руководители крупных госкомпаний получать столько же, сколько и обычные граждане. Президент России подробно рассказал, почему госслужащие получают высокие зарплаты, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вопрос зарплаты чиновников стал одним из предметов обсуждения на "Прямой линии". Владимир Путин сам выбрал этот вопрос из числа присланных и описал схему начисления зарплаты чиновникам и сотрудникам крупных компаний.

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Владимир Путин:
Мне бы хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Если понизить зарплату министров, мы не найдем квалифицированных кадров. Это отразится на благосостоянии страны. Не будет приниматься эффективных решений, некому будет реализовывать все планы. Человек получает зарплату исходя из результатов работы. Я согласен, разницы не должны быть колоссальной.
Что касается крупных компаний, то Владимир Путин замечает: на этих предприятиях работает много иностранных сотрудников, чьи зарплаты также зависят от руководителей.

Владимир Путин:

Меня цепляет неоднократно, когда смотришь на доходы руководителей компаний крупных. Но с другой стороны, у них работает много иностранных специалистов, уровень их доходов считается от первых лиц. Снизишь зарплату - упадут доходы специалистов, все разбегутся. Из-за этого могут быть серьезные последствия. 

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