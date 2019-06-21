Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Алексей Молокин от «Партии социальной защиты» стал десятым кандидатом на пост главы республики

Алексей Молокин от «Партии социальной защиты» стал десятым кандидатом на пост главы республики

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 48
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Алексей Молокин от «Партии социальной защиты» стал десятым кандидатом на пост главы республики

В Центризбирком Башкирии поступили документы от десятого кандидата на пост главы республики. Им стал руководитель регионального отделения «Партии социальной защиты» Алексей Молокин — 32-летний уроженец Уфы, ранее бывший соучредителем Российской партии народного управления, инициатором создания которой был уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Господин Молокин в социальных сетях сообщал, что многим обязан господину Мухамедьярову. На последних выборах президента России в марте 2018 года он работал в штабе кандидата Ксении Собчак: тогда разразился скандал с тем, что местный штаб «слил» работу наблюдателей.

Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии

Читайте также:

Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии
Интересно, что 18 июня на сайте башкирского отделения «Партии социальной защиты» сообщалось, что она планирует выдвинуть на пост главы региона «правозащитницу и гражданскую активистку Рамилю Саитову». Причины, по которым партия в результате выдвинула господина Молокина, на сайте не уточняются.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
Политика
Рафис Кадыров выдвинут кандидатом на выборах главы Башкирии от партии «Патриоты России»
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
Политика
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
Иван Сухарев выдвинут кандидатом на выборах Главы Башкирии от ЛДПР
Политика
Иван Сухарев выдвинут кандидатом на выборах Главы Башкирии от ЛДПР
Сания Тимасова стала пятым кандидатом выдвинувшим свою кандидатуру на пост Главы Башкирии
Политика
Сания Тимасова стала пятым кандидатом выдвинувшим свою кандидатуру на пост Главы Башкирии
Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии
Политика
Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии
В Башкирии "Единая Россия" выдвинула 4 претендентов на должность Главы Республики
Политика
В Башкирии "Единая Россия" выдвинула 4 претендентов на должность Главы Республики
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Политика
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Политика
Юрий Мельников возглавил Минтруда Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: