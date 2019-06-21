Алексей Молокин от «Партии социальной защиты» стал десятым кандидатом на пост главы республики
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В Центризбирком Башкирии поступили документы от десятого кандидата на пост главы республики. Им стал руководитель регионального отделения «Партии социальной защиты» Алексей Молокин — 32-летний уроженец Уфы, ранее бывший соучредителем Российской партии народного управления, инициатором создания которой был уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Господин Молокин в социальных сетях сообщал, что многим обязан господину Мухамедьярову. На последних выборах президента России в марте 2018 года он работал в штабе кандидата Ксении Собчак: тогда разразился скандал с тем, что местный штаб «слил» работу наблюдателей.
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