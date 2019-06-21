Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах

Зульфия Гайсина обеспокоена за свою жизнь и здоровье. Она связывает происходящее с мошенником, который осужден за махинации с деньгами дольщиков на 190 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Представитель обманутых дольщиков в правительстве Башкирии и кандидат на должность Главы Республики заявила о поступающих в ее адрес угрозах. В социальных сетях Зульфия Гайсина рассказала, что ей пишет некая Эльвира Ивилечик. Содержание комментариев таково: «Твою судьбу искалечим законными методами», «Мы на тебя найдем управу, ты плохо меня знаешь» и тому подобное. Правозащитница связывает происходящее с делом Радика Кайгулова, экс-владельца «Башстроя», который был приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.

— Опасаюсь я этого человека по одной простой причине. Когда мы с дольщиками начали активно заниматься вопросами защиты их прав и законных интересов, одним из направлений было привлечение к уголовной ответственности того самого Кайгулова, который продавал квартиры в домах, строящихся совершенно другой организацией и на которые у него не было никаких прав. И в тот период, когда этот человек, сбежав из зала суда, после объявления об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжал свою спокойную жизнь в Стерлитамаке, а мы требовали от правоохранителей, чтобы они, наконец, сходили к нему домой и привели исполнение постановление суда, неизвестным лицом были порезаны все четыре колеса моего автомобиля. Сейчас с аккаунта с фотографиями того самого Кайгулова мне поступают недвусмысленные угрозы. И я всерьёз опасаюсь за свою жизнь и здоровье, — написала Зульфия Гайсина.