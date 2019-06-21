Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах

Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 134
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах

Зульфия Гайсина обеспокоена за свою жизнь и здоровье. Она связывает происходящее с мошенником, который осужден за махинации с деньгами дольщиков на 190 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Представитель обманутых дольщиков в правительстве Башкирии и кандидат на должность Главы Республики заявила о поступающих в ее адрес угрозах. В социальных сетях Зульфия Гайсина рассказала, что ей пишет некая Эльвира Ивилечик. Содержание комментариев таково: «Твою судьбу искалечим законными методами», «Мы на тебя найдем управу, ты плохо меня знаешь» и тому подобное. Правозащитница связывает происходящее с делом Радика Кайгулова, экс-владельца «Башстроя», который был приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.

Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»

Читайте также:

Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
— Опасаюсь я этого человека по одной простой причине. Когда мы с дольщиками начали активно заниматься вопросами защиты их прав и законных интересов, одним из направлений было привлечение к уголовной ответственности того самого Кайгулова, который продавал квартиры в домах, строящихся совершенно другой организацией и на которые у него не было никаких прав. И в тот период, когда этот человек, сбежав из зала суда, после объявления об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжал свою спокойную жизнь в Стерлитамаке, а мы требовали от правоохранителей, чтобы они, наконец, сходили к нему домой и привели исполнение постановление суда, неизвестным лицом были порезаны все четыре колеса моего автомобиля. Сейчас с аккаунта с фотографиями того самого Кайгулова мне поступают недвусмысленные угрозы. И я всерьёз опасаюсь за свою жизнь и здоровье, написала Зульфия Гайсина.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
Политика
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
В Уфе на одиночный пикет вышли обманутые дольщики Иглинского района
Общество
В Уфе на одиночный пикет вышли обманутые дольщики Иглинского района
Радий Хабиров встретился с инициативной группой обманутых дольщиков
Политика
Радий Хабиров встретился с инициативной группой обманутых дольщиков
Стало известно, когда сдадут дома ЖК «Новобулгаково» в Уфе
ЖКХ
Стало известно, когда сдадут дома ЖК «Новобулгаково» в Уфе
Обманутые долщики считают, что глава Госстроя Башкирии умалчивает о главной проблеме
ЖКХ
Обманутые долщики считают, что глава Госстроя Башкирии умалчивает о главной проблеме
В Башкирии опубликован график встреч с обманутыми дольщиками
Общество
В Башкирии опубликован график встреч с обманутыми дольщиками
Врио Главы Башкирии поручил мэру Уфы разобраться с жилищными вопросами и обманутыми дольщиками
Политика
Врио Главы Башкирии поручил мэру Уфы разобраться с жилищными вопросами и обманутыми дольщиками
Радий Хабиров взялся за проблемы обманутых дольщиков в Башкирии
Политика
Радий Хабиров взялся за проблемы обманутых дольщиков в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: