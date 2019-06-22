На Южном кладбище Уфы запретили новые захоронения
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По информации пресс-службы мэрии, с сегодняшнего дня захоронения на кладбищах «Южное», «Южное-1», «Южное-2», «Южное-3», «Южное-4» и «Южное-5» можно делать только рядом с могилами родственников при наличии зарезервированного свободного места или по окончанию срока минерализации — 20 лет. Все захоронения усопших будут осуществляться на кладбище «Северное-2». Данный режим работы временный, сообщает сайт Newsbash.ru.
Фото: Интернет
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