На Южном кладбище Уфы запретили новые захоронения

По информации пресс-службы мэрии, с сегодняшнего дня захоронения на кладбищах «Южное», «Южное-1», «Южное-2», «Южное-3», «Южное-4» и «Южное-5» можно делать только рядом с могилами родственников при наличии зарезервированного свободного места или по окончанию срока минерализации — 20 лет. Все захоронения усопших будут осуществляться на кладбище «Северное-2». Данный режим работы временный, сообщает сайт Newsbash.ru.



В настоящий момент в южном направлении ведётся работа по оформлению земель для организации нового кладбища. После оформления необходимых документов, захоронения на кладбищах будут возобновлены.Фото: Интернет