Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»

В ходе рабочей поездки врио Главы Башкирии посетил Сибай. В парке Победы руководитель республики выступил на митинге в честь Дня памяти и скорби и возложил цветы к «Вечному огню», сообщает сайт Newsbash.ru.





Радий Хабиров сказал, что никто не должен забывать о подвиге нашего народа и о той цене, которую он заплатил за свободу. Также врио Главы региона отметил, что в мае побывал в местах, где воевал Минигали Шаймуратов. Руководитель Башкирии увидел, с каким вниманием и теплотой жители Донбасса заботятся о памятниках. По словам Радия Фаритовича, может быть, жителям республики нужно брать с них пример.

Наши ветераны заслуживают особого, я бы сказал, сыновнего внимания. Мы в неоплатном долгу перед ними. И, конечно же, сделаем всё, чтобы имена героев навсегда остались в памяти нашего народа.

Фото: Глава РБ