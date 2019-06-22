Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»

Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»

Добавлено: 22.06.19
Просмотров: 69
Рубрика: Политика
Теги: Сибай
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»

В ходе рабочей поездки врио Главы Башкирии посетил Сибай. В парке Победы руководитель республики выступил на митинге в честь Дня памяти и скорби и возложил цветы к «Вечному огню», сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров сказал, что никто не должен забывать о подвиге нашего народа и о той цене, которую он заплатил за свободу. Также врио Главы региона отметил, что в мае побывал в местах, где воевал Минигали Шаймуратов. Руководитель Башкирии увидел, с каким вниманием и теплотой жители Донбасса заботятся о памятниках. По словам Радия Фаритовича, может быть, жителям республики нужно брать с них пример.

Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину

Читайте также:

Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину
Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:
Наши ветераны заслуживают особого, я бы сказал, сыновнего внимания. Мы в неоплатном долгу перед ними. И, конечно же, сделаем всё, чтобы имена героев навсегда остались в памяти нашего народа. 
Фото: Глава РБ

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
Политика
Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Политика
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Политика
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Общество
В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
Радий Хабиров в Ермекеевском районе поразился жильцами дома престарелых
Политика
Радий Хабиров в Ермекеевском районе поразился жильцами дома престарелых
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Происшествия
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Радий Хабиров: "Ни одного дольщика мы не оставим без внимания. Все вопросы решим. Надо просто потерпеть"
Политика
Радий Хабиров: "Ни одного дольщика мы не оставим без внимания. Все вопросы решим. Надо просто потерпеть"
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: