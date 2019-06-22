Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»
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В ходе рабочей поездки врио Главы Башкирии посетил Сибай. В парке Победы руководитель республики выступил на митинге в честь Дня памяти и скорби и возложил цветы к «Вечному огню», сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров сказал, что никто не должен забывать о подвиге нашего народа и о той цене, которую он заплатил за свободу. Также врио Главы региона отметил, что в мае побывал в местах, где воевал Минигали Шаймуратов. Руководитель Башкирии увидел, с каким вниманием и теплотой жители Донбасса заботятся о памятниках. По словам Радия Фаритовича, может быть, жителям республики нужно брать с них пример.
Наши ветераны заслуживают особого, я бы сказал, сыновнего внимания. Мы в неоплатном долгу перед ними. И, конечно же, сделаем всё, чтобы имена героев навсегда остались в памяти нашего народа.Фото: Глава РБ
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