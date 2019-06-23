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Зачем Стивен Сигал приехал в Башкирию: ответ Радия Хабирова

Добавлено: 23.06.19
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Рубрика: Политика
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Зачем Стивен Сигал приехал в Башкирию: ответ Радия Хабирова

В Башкирии в эти дни находится звезда Голливуда Стивен Сигал. Актер приехал на инвестсабантуй «Зауралье», который проходит в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.

В социальных сетях развернулась бурная полемика на этот счет. Некоторым пользователям траты на организацию праздника и приезд актера кажутся неоправданными. Радий Хабиров лично ответил недовольным комментаторам.

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Врио главы Башкирии написал пост, в котором объяснил, зачем Стивен Сигал приехал в Башкирию. 
«Он спецпредставитель российского МИДа, и ему интересно видеть разные уголки страны, которую он представляет. А есть и еще одна сторона его многогранной личности – он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса», – заявил Хабиров.
Кроме того, Стивен Сигал известен в мире спорта, в частности, борьбы. Этот вид спорта сейчас активно развивают в республике. Власти решили обсудить с ним идеи для нового центра борьбы, который планируют построить в Уфе.
«Да, он никому не отказывает в селфи и интервью, но его интерес к нам совсем не праздный. Ну, или не совсем праздный, потому что наши сабантуи ему тоже нравятся», – уточнил руководитель региона.

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