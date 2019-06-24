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Радий Хабиров в Абзелиловском районе передал штандарт Всероссийского инвестиционного сабантуя Баймакскому району

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 146
Рубрика: Политика
Теги: Абзелиловский район
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Радий Хабиров в Абзелиловском районе передал штандарт Всероссийского инвестиционного сабантуя Баймакскому району

Врио Главы Башкирии принял участие во Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Абзелиловском районе. Руководитель республики поздравил жителей и вручил государственные награды, сообщает сайт Newsbash.ru.

Также в масштабном событии приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РБ, представители бизнес-сообщества и зарубежные гости.

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Радий Хабиров осмотрел выставку советской и современной сельхозтехники, гостевые юрты районов и пообщался с местными жителями. Значимым событием праздника стала торжественная церемония передачи штандарта Всероссийского инвестиционного сабантуя. Право его проведения в следующем году получил Баймакский район.

Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:
Хочу поблагодарить наших тружеников за их работу. Искренне желаю вам всем добра, благополучия и мира вашим домам. С праздником! 
Фото: Глава РБ

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