Радий Хабиров в Абзелиловском районе передал штандарт Всероссийского инвестиционного сабантуя Баймакскому району

Врио Главы Башкирии принял участие во Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Абзелиловском районе. Руководитель республики поздравил жителей и вручил государственные награды, сообщает сайт Newsbash.ru.





Также в масштабном событии приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РБ, представители бизнес-сообщества и зарубежные гости.

Хочу поблагодарить наших тружеников за их работу. Искренне желаю вам всем добра, благополучия и мира вашим домам. С праздником!

Радий Хабиров осмотрел выставку советской и современной сельхозтехники, гостевые юрты районов и пообщался с местными жителями. Значимым событием праздника стала торжественная церемония передачи штандарта Всероссийского инвестиционного сабантуя. Право его проведения в следующем году получил Баймакский район.Фото: Глава РБ