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В Башкирии на этой неделе ожидают приезда Путина

Добавлено: 24.06.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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В Башкирии на этой неделе ожидают приезда Путина

26 июня президент России намерен провести в столице Башкирии заседание Государственного Совета РФ. Приезд главы государства анонсировал Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К визиту Путина врио главы Башкирии дал поручение председателю Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству подготовить отчет о проделанной работе. Хабиров попросил Тимура Мухаметьянова доложить о принимаемых мерах безопасности, дорожной разметке и статистике, связанной с дорогами.

Глава Госкомтранса уточнил, что все данные уже подготовлены, материалы к Госсовету Мухаметьянов обещал предоставить на «Транспортном часе», который состоится сегодня.
— Информация о визите президента страны в Уфу 26 июня недостоверна, — сообщил пресс-секретарь Главы РБ Фанур Ягафаров.
По информации источника, встреча Радия Хабирова и Владимира Путина состоится, но не в Уфе, а в Москве. В этот день в Кремле пройдет заседание президиума Госсовета.

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