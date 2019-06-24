В Башкирии на этой неделе ожидают приезда Путина
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26 июня президент России намерен провести в столице Башкирии заседание Государственного Совета РФ. Приезд главы государства анонсировал Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Глава Госкомтранса уточнил, что все данные уже подготовлены, материалы к Госсовету Мухаметьянов обещал предоставить на «Транспортном часе», который состоится сегодня.
— Информация о визите президента страны в Уфу 26 июня недостоверна, — сообщил пресс-секретарь Главы РБ Фанур Ягафаров.По информации источника, встреча Радия Хабирова и Владимира Путина состоится, но не в Уфе, а в Москве. В этот день в Кремле пройдет заседание президиума Госсовета.
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