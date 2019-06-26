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Радий Хабиров заявил, что найдено решение проблемы с карьером в Сибае

Добавлено: 26.06.19
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Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Радий Хабиров заявил, что найдено решение проблемы с карьером в Сибае

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров в интервью ТАСС рассказал об экологической катастрофе в Сибае. По его словам, в данный момент уже можно сказать, что решение проблемы найдено, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Сейчас мы наблюдаем хвостовые очаги, но постоянно поднимаем уровень воды – вода попадает на оставшиеся очаги тления. Потому пока наблюдаются выбросы пара, вредных веществ. Но те выбросы, которые мы время от времени наблюдаем, носят редкий характер», - пояснил врио руководителя республики.
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Планируется, что окончательно работы по подтоплению карьера завершатся 27 июля: к этому времени вода должна достигнуть точки уничтожения всех очагов возгорания.

Ранее городские эко-активисты записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, в прошлом ноябре от жителей Сибая начали поступать жалобы на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.

26 марта Учалинский ГОК отчитался о затоплении карьера и доложил, что основные очаги остались под водой. При этом жителей предупредили, что пар от него будет подниматься на протяжении 24 дней, поскольку вода внутри еще не остыла. При этом оборудование эко-активистов и в настоящее время продолжает фиксировать небольшие превышения ПДК вредных веществ, а глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова заявила, что ситуация в городе критической не является.

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