Радий Хабиров заявил, что найдено решение проблемы с карьером в Сибае
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров в интервью ТАСС рассказал об экологической катастрофе в Сибае. По его словам, в данный момент уже можно сказать, что решение проблемы найдено, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Сейчас мы наблюдаем хвостовые очаги, но постоянно поднимаем уровень воды – вода попадает на оставшиеся очаги тления. Потому пока наблюдаются выбросы пара, вредных веществ. Но те выбросы, которые мы время от времени наблюдаем, носят редкий характер», - пояснил врио руководителя республики.
Ранее городские эко-активисты записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, в прошлом ноябре от жителей Сибая начали поступать жалобы на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе. Причиной загазованности стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. В городе объявили режим повышенной готовности. Вскоре судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело.
26 марта Учалинский ГОК отчитался о затоплении карьера и доложил, что основные очаги остались под водой. При этом жителей предупредили, что пар от него будет подниматься на протяжении 24 дней, поскольку вода внутри еще не остыла. При этом оборудование эко-активистов и в настоящее время продолжает фиксировать небольшие превышения ПДК вредных веществ, а глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова заявила, что ситуация в городе критической не является.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров посчитал провокацией обращение сибайцев к Путину
Общество
Росприроднадзор: ситуация с карьером в Сибае на является столь критической
Происшествия
Росприроднадзор: экологическая ситуация в Сибае будет урегулирована в течение 1,5 месяцев
Политика
Радий Хабиров рассказал журналистам в Ижевске о ситуации с карьером Сибая
Политика
Мэр Сибая: "Организаторами петиции стали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю"
Общество
Жители Сибая подготовили обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину
Политика
Хабиров о прибывших в Сибай врачах: "Нельзя так относиться к нашим пациентам!"
Происшествия
В Сибае начата экстренная эвакуация жителей в пункты временного размещения