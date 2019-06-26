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Путин заявил, что нельзя прятать на автотрассах камеры слежения

Добавлено: 26.06.19
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Рубрика: Политика
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Путин заявил, что нельзя прятать на автотрассах камеры слежения

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать на дорогах камеры слежения, чтобы потом штрафовать водителей, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», — сказал он на заседании Госсовета.
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По словам главы государства, вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их нарочно подводят под штраф.
«Камеры это не самоцель, а только средство для достижения нужного нам результата», — добавил президент.
Также Путин отметил, что большая часть аварий происходит по вине водителей, серьезно нарушающих правила на дороге. Больше всего президента беспокоят нелегальные перевозки пассажиров, зачастую влекущие за собой ДТП.

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