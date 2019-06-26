Путин заявил, что нельзя прятать на автотрассах камеры слежения
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Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать на дорогах камеры слежения, чтобы потом штрафовать водителей, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», — сказал он на заседании Госсовета.
«Камеры это не самоцель, а только средство для достижения нужного нам результата», — добавил президент.Также Путин отметил, что большая часть аварий происходит по вине водителей, серьезно нарушающих правила на дороге. Больше всего президента беспокоят нелегальные перевозки пассажиров, зачастую влекущие за собой ДТП.
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