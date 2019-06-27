Радий Хабиров опустился на 8 место в рейтинге губернаторов

Врио Главы Башкирии вошел в топ-10 рейтинга руководителей регионов. Однако, по данным независимой аналитической компании «Медиалогии», Радий Хабиров неуклонно теряет свои позиции, и он опустился еще на одну строчку ниже – на 8 место, сообщает сайт Newsbash.ru.





В рейтинге прошлого месяца политик шел седьмым, после первого лица Челябинской области Алексея Теслера. Теперь его соседями в списке стали руководители Крыма и Архангельской области Сергей Аксенов и Игорь Орлов.

Лидерами в этом месяце являются мэр Москвы Сергей Собянин, Рамзан Кадыров – глава Чеченской республики и губернатор московской области Андрей Воробьев. Рейтинг строится на основе количества упоминаний глав регионов России в СМИ и социальных сетях. При его составлении учитывается влиятельность источника информации, позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.