Радий Хабиров опустился на 8 место в рейтинге губернаторов
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Врио Главы Башкирии вошел в топ-10 рейтинга руководителей регионов. Однако, по данным независимой аналитической компании «Медиалогии», Радий Хабиров неуклонно теряет свои позиции, и он опустился еще на одну строчку ниже – на 8 место, сообщает сайт Newsbash.ru.
В рейтинге прошлого месяца политик шел седьмым, после первого лица Челябинской области Алексея Теслера. Теперь его соседями в списке стали руководители Крыма и Архангельской области Сергей Аксенов и Игорь Орлов.
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