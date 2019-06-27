Разим Фаррахов назначен заместителем министра финансов Башкирии
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В Башкирии назначен новый заместитель министра финансов. Эту должность занял Разим Фаррахов. Указ о его назначения подписан Радием Хабировым. Ранее Фаррахов возглавлял управление казначейства Минфина РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как пояснили в ведомстве, должность заместителя была вакантной.
Справка:
Фаррахов Разим Миниагзамович родился 24 сентября 1969 года в деревне Новошахово Ермекеевского района Башкирской АССР.
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С 1 февраля 1996 года работает в Минфине РБ, где прошел путь от экономиста I категории до заместителя начальника Управления казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан.
Звания, награды:
- Почетная грамота Министерства финансов Республики Башкортостан, 2006 г.;
- Юбилейный нагрудный знак «450 лет добровольного вхождения Башкирии в состав России», 2007 г;
- Благодарность министра финансов Республики Башкортостан, 2010 г.;
- Почетная грамота Национального банка Республики Башкортостан, 2010 г.;
- Юбилейная медаль «90 лет МВД по Республике Башкортостан», 2010 г.;
- Грамота института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2012 г.;
- Нагрудный знак «Отличник финансовой работы», 2014 г.
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