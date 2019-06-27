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Руководитель Госкомтранса Башкирии заявил о полной ликвидации нелегальных перевозчиков в Уфе

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Политика
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Руководитель Госкомтранса Башкирии заявил о полной ликвидации нелегальных перевозчиков в Уфе

Председатель Госкомтранса Башкирии заявил об окончательной ликвидации нелегальных перевозчиков на улицах столицы. Теперь задача властей, по словам Тимура Мухаметьянова, обеспечить основные магистрали большими «Башавтотрансами», а прилегающие маршруты автобусами малого и среднего класса. Однако он также отметил, что нелегальные перевозчики остались на межмуниципальных рейсах, но они исчезнут, как только поступят новые автобусы, сообщает сайт Newsbash.ru.


— По Уфе автобусы всех нелегальных перевозчиков мы исключили. Их было около четырех тысяч. 1400 транспортных средств – это в основном малый класс – были исключены и около 700 автобусов были переориентированы под государственных и других перевозчиков, которые сегодня встроены в единую систему перевозок по Уфе, — заявил Тимур Мухаметьянов.
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Напомним, ранее председатель ведомства сказал на пресс-конференции о том, что вообще предпочитает сам ездить на трамваях, где, кстати, с 1 июля начнет действовать новая единая транспортная карта «Алга».

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