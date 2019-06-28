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В Башкирии разгорелся предвыборный скандал: "Башинформ" опубликовал незаконную агитацию

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии разгорелся предвыборный скандал: "Башинформ" опубликовал незаконную агитацию

В минувший четверг в Башкирии разразился первый предвыборный скандал. Кандидат на пост главы Башкирии, выдвинутый партией «Гражданская сила» написал у себя на странице в соцсетях гневный пост, где обвиняет команду врио главы республики в незаконной агитации. По мнению Владимира Барабаша, на сайте ИА «Башинформ» появилась заметка, которая открыто агитирует за его прямого конкурента – Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

«ПОСМОТРИМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ»

- Ну, нельзя же так топорно стараться лизнуть своего шефа. Как говорится: берега то видеть нужно. Знаю, что не одного меня удивила и возмутила данная порция елея, а посему, дабы ретивым исполнителям на местах чуток поумерить пыл, и, заодно, проверить насколько слова Илоны Анатольевны о том, что они (ЦИК РБ) будут строго следить за соблюдением законности реальны, я подал жалобу в ЦИК. Посмотрим, что из этого получится, - написал Владимир Барабаш.
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Здесь стоит пояснить, о какой именно заметке идет речь. В конце текста, озаглавленного как «Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Башкирии», был любопытный отрывок. Приводим его полностью:
«Следующий этап – сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения. Но уже сейчас очевидно, что фаворитом на выборах является Радий Хабиров, который выступает с собственными инициативами по значимым социально-экономическим вопросам и занимает высокие позиции в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Каждый житель нашей республики неравнодушен за будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики».

Фото: скриншот заметки ИА «Башинформ» 

На данный момент эта часть текста удалена с сайта ИА «Башинформ».

ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМА БАШКИРИИ
Жалобу на имя председателя Центризбиркома Башкирии Владимир Барабаш направил вчера, 27 июня. Сегодня на официальном сайте комиссии появился отчет о результатах ее рассмотрения. Заседание рабочей группы по информационным спорам открыл заместитель председателя ЦИК Марат Гадилов.

Как сообщает пресс-служба республиканского Центризбиркома, материал, размещенный на сайте ИА «Башинформ» «был всесторонне изучен на предмет соответствия требованиям законодательства». В итоге, рабочая группа пришла к выводу, что в заметке присутствует незаконная агитация.

БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Сам Владимир Барабаш о результатах рассмотрения жалобы узнал от корреспондента «Комсомольской правды – Уфа».
- Мне, как заявителю, никакой информации ЦИК не сообщал. Хотя я и не исключаю, что ответ направлен письмом по почте. В любом случае нарушение прекращено, думаю, что ретивые ребята впредь будут внимательнее и сдержаннее. Ну и хочется все же увидеть какую-то точку от ЦИКа в этом деле, - заявил кандидат на пост главы Башкирии в беседе с «КП-Уфа».
В пресс-службе Центризбиркома республики заявили также, что жалоба, как и результаты ее рассмотрения на региональном уровне, будет передана в ЦИК России.
- Члены рабочей группы признали наличие предвыборной агитации и рекомендовали ЦИК России рассмотреть этот вопрос и принять меры. Заседание комиссии состоится в предстоящий понедельник или во вторник, - заявил в беседе с «Комсомолкой» представитель ЦИК Башкирии Ришат Лукманов.


ПОЗИЦИЯ «БАШИНФОРМА»
Мы решили связаться с главным редактором ИА «Башинформ», чтобы выслушать их позицию по данному вопросу. В беседе с «Комсомолкой» главный редактор информагентства Артем Валиев пояснил, что на данный момент Центризбирком пока не выходил с ними на связь.

- Центризбирком должен к нам официально обратиться, но пока этого не было. Что касается неформальной части этого вопроса, мы, конечно, знаем об этом и жалобу видели. Мы признаем, что была допущена оплошность, сейчас она исправлена. На сайте она провисела минут 15-20, опубликовал заметку стажер. С нами он больше работать не будет, - подчеркнул главный редактор ИА «Башинформ».

Автор скандальной заметки - молодой стажер 

Тот самый стажер, который был автором нашумевшей заметки, ранее уже публиковался на сайте информагентства и в «Общественной электорогазете». Например, в конце мая и начале июня Артур Азналин написал серию любопытных заметок о скандале вокруг республиканского отделения Роспотребнадзора. Тогда история с проверкой сотрудниками ведомства одного из кафе в центре Уфы вызвала цепочку сначала странных, а затем трагических событий.

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