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«Люди жалуются абсолютно по делу»: Радия Хабирова категорически не устроило качество ямочного ремонта в Уфе

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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«Люди жалуются абсолютно по делу»: Радия Хабирова категорически не устроило качество ямочного ремонта в Уфе

В субботу временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров, отложив поездку в районы, решил проинспектировать, как в Уфе идет ямочный ремонт. Напомним, свыше двух недель назад чиновники регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству отчитались руководителю республики, что реконструкция улиц в столице Башкирии практически завершена. Однако, как убедился сам г-н Хабиров, побывав в уфимском микрорайоне Сипайлово, ремонт не только не сделан, но и имеют место фальсификации, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, в программе «Дорожный эксперт» ямы на улицах Набережной и Королева значатся заделанными, а на самом деле к ним даже не приближались рабочие. А те рытвины и колдобины, которые устранялись в апреле, сегодня снова зияют рваными краями.

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- Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает, - заявил Радий Хабиров. - Некоторые коллеги в муниципалитетах, Гострансе и минЖКХ никак не поверят мне, что я действительно добьюсь от них деятельной реакции на буквально каждую жалобу жителей. Они по-прежнему живут надеждой, что если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется.
По мнению г-на Хабирова, «люди жалуются абсолютно по делу».
- Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет, - констатировал он. - А то, что сделано - не отвечает нормативам по качеству. Более того, сегодня своими глазами увидел примеры, о которых нам писали пользователи. Когда инцидент в программе "Дорожный эксперт" закрыт, в реальности - яма на своем месте, а фотография сделанной работы - фейк. Дал поручение компетентным органам разобраться, списывались ли при этом деньги на подобную имитацию работы. Там, где имеет место разгильдяйство - последуют дисциплинарные взыскания. Там, где нарушен закон - передам документы в прокуратуру.
Напомним, ранее пользователи жаловались главе региона, что программа отчитывается о устранении ямы, загружая похожую фотографию с залатанным участком. При этом на самом деле работы не проведены. В народе даже стали называть приложение «программой по подбору похожих фотографий».

Тогда Радий Фаритович предположил, что «программа имеет какие-то сбои».
- Я далек от мысли, что подмена фотографий – сознательная история, - был уверен он.
Однако в субботу глава РБ сменил точку зрения.
- Боюсь об этом говорить, но, если фото подменили специально, значит отчитались, и деньги по объемам списались, - объяснил он. - Получается, украли деньги. Меня просто обманывают по мобильному приложению - заявка поступает, отчитываются, что яма заделана, а яма как была, так и остается. Поэтому и решил сам посмотреть и теперь буду разбираться.
Как утверждает руководитель региона, документы по незаделанным ямам он отправит и в Контрольно-счетную палату РБ.
- Не берусь утверждать, но это может быть хищением, - говорит он. - Отчитываются, что дороги сделаны, а мы же видим, что не сделаны. Мне кажется у людей еще нет понимания, как надо работать - я еще не слишком эффективно чиновникам это в голову вбил. Ну, значит, буду заниматься.

Между тем, по данным главы Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, уже к середине июня Башкирии перевыполнила план по ямочному ремонту дорог. По словам чиновника, к 15 июня было выполнено 110 процентов работ - устранены 592 тысячи ям, хотя запланировано было ликвидировать 547 тысяч. Из внесенных в программу «Дорожный эксперт» 54174 заявок отработано 35 тысяч, еще 9,5 тысяч заявок находятся в работе. Также якобы к 15 июня рабочие залатали все 52017 ям, выявленных в ходе обходов дворовых площадок.

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