Радий Хабиров в Ишимбайском районе принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны»

Сегодня, 29 июня, в Ишимбайском районе врио Главы РБ принял участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны». Масштабное событие состоялось близ горы Торатау в рамках V Всемирного курултая башкир, сообщает сайт Newsbash.ru.





Радий Хабиров возложил цветы к подножию Торатау, где в ближайшее время планируется построить мемориальный комплекс «Ырыуҙар ташы» (Камень родов). Затем руководитель региона выступил перед гостями мероприятия и вручил государственные награды Башкортостана специалистам различных отраслей экономики и социальной сферы Ишимбайского района.

– Быть сегодня с вами – большая честь и большая ответственность. В нескольких километрах отсюда расположена деревня, где родилась моя мама. Здесь же недалеко похоронены мои родители. Это моя родная земля, и я сделаю всё для того, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо, – подчеркнул врио Главы республики.

В своём приветственном слове Радий Хабиров поздравил жителей с открытием праздника и поблагодарил делегатов Всемирного курултая, собравшихся вместе, чтобы определить будущее башкирского народа и многонациональной республики.

На площадке «Торатау йыйыны» руководитель региона осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Также гостям праздника были представлены театрализованное выступление «Наследники сарматов» и спортивные соревнования – «ылак», конные скачки и джигитовка, состязания лучников. С особенностями быта и кухни, традиционными костюмами и народными ремёслами Радий Хабиров ознакомился в национальных двориках, организованных муниципалитетами республики. Каждый из них фактически стал миниатюрным музеем под открытым небом, отражающим многообразие истории и культуры Башкортостана. Здесь же проходили мастер-классы по пошиву костюмов, изготовлению головных уборов, ковров и аксессуаров из различных материалов. Также врио Главы Башкортостана посетил соревнования по борьбе на поясах «куреш».