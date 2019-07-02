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"Зачем они там нужны?": Радий Хабиров поручил разогнать заместителей Регионального оператора

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Политика
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"Зачем они там нужны?": Радий Хабиров поручил разогнать заместителей Регионального оператора

В рамках программы комплексного ремонта подъездов в республике будет отремонтировано 4000 подъездов в 1374 многоквартирных домах. Об этом заявил в ходе оперативного совещания в региональном Правительстве и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ, министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев. Руководитель республики не принял доклад чиновника, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров, врио Главы РБ:

Программу начали безобразно, это я никогда не забуду. Вот вы мне бравурно докладываете. А на деле вы график в два раза сорвали, я считаю, что это ЧП. Я эти сказки ваши послушал. Почему сорвали график? По факту сделали половину!!! Это региональный оператор занимается. Сколько у регионального оператора замов? Семь? Зачем они там нужны? Какая зарплата у этих замов? Зачем Региональному оператору нужны 7 замов? Какая там зарплата? А что насчет 300 миллионов аванса, на которые Региональный оператор выделил деньги? Мне дословно имя-отчество этого гражданина, который выделял эти деньги. Упаси Господи, если эти деньги куда-то уйдут! Разгоните этих замов, публично зарплаты у них побольше, чем у многих здесь сидящих, я уверен
Руководитель региона поинтересовался зарплатой замов это ведомства и попросил навести там кадровый порядок.

Радий Хабиров, врио Главы РБ:

Мне много идет жалоб на некачественный ремонт. Вчера подписал решение об увеличении денег. У нас, что у регоператора импотенция что ли? Представьте мне анализ обращений. По каждому подъезду пусть садятся и едут в подъезды. Разгоните вашего регионального оператора, не хочу о нем больше слышать! Замов разгоните, два зама достаточно. Мне не нужно говорить о проблемах, надо рассказать, почему сорвали план. Мне с Красногорска звонили, спрашивали, можно мы приедем, сделаем ремонт. Я говорю: нельзя, у нас тут этот Региональный оператор. 

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