Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан Ринат Даминов уволен по собственному желанию, сообщил высокопоставленный чиновник Минжилкомхоза РБ.



Причина увольнения не называется. В ближайшее время коллективу будет представлен новый руководитель Фонда, сообщает сайт Newsbash.ru.



Даминов занимал эту должность с февраля 2019 года.

