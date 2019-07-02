Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов
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Генеральный директор Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан Ринат Даминов уволен по собственному желанию, сообщил высокопоставленный чиновник Минжилкомхоза РБ.
Причина увольнения не называется. В ближайшее время коллективу будет представлен новый руководитель Фонда, сообщает сайт Newsbash.ru.
Даминов занимал эту должность с февраля 2019 года.
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