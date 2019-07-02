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Радий Хабиров заявил, что из-за ленивых людей на местах страдает лично он

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров заявил, что из-за ленивых людей на местах страдает лично он

Сегодня в Уфе в Правительстве Башкирии прошла еженедельная оперативка. Было поднято множество насущных вопросов, которые возмутили руководителя республики. В частности, одной из проблемных тем стала установка детских площадок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Председатель Госкомитета по жилищному надзору Марат Шафиков рассказал о ходе реализации работ. Он отметил, что наибольшее количество детских площадок в Уфе - более 1500, в Стерлитамаке - 678 и так далее. Из 27 тысяч игровых площадок лишь половина сертифицированы. Качели - самый проблемный момент на детских площадках. По городам республики у них меняются твердые подвесы на гибкие. В некоторых местах качели и вовсе не заменили, люди в связи с этим устроили негатив в социальных сетях.

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Радий Хабиров заметил, что это негатив - вполне оправдан. Более того, из-за ленивых людей на местах страдает лично он. Глава региона обратился к Александру Сидякину с просьбой не подставлять его перед народом.

Радий Хабиров:
Мое требование - снять жесткую сцепку. На ставить на цепях. От меня же исходит. Алексей Геннадьевич, вы хоть защищайте меня немного как мой глава администрации, от разгильдяев. Жесткая сцепка - нет. Если убираете старые, то ставьте. Есть одно единственное средство - контроль. В последний год в Красногорске я делал лично 90 дворов. Сказал, что пока не приму лично - не получится.

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