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Радий Хабиров дал месяц на очистку Уфы и отказался работать с главой Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров дал месяц на очистку Уфы и отказался работать с главой Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым

Сегодня, второго июля, в региональном Правительстве врио Главы Башкирии Радий Хабиров дал мэру Уфы Ульфату Мансурову месяц на очистку города. В ходе оперативного совещания руководитель республики раскритиковал мэра Уфы Ульфата Мансурова и Главу Октябрьского района Уфы Роберта Ахунова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радий Хабиров, врио Главы РБ:

Вы видели, что творится в Сипайлово? Везде лежит строительный мусор, везде растет бурьян. Сколько можно терпеть это безобразие? Как можно ненавидеть так свой район? Один раз специально приехал замечание, другой раз приехал, еще хуже стало. Шаг в сторону от Кашкадана делаешь - и всё.
Радий Хабиров заявил, что из-за ленивых людей на местах страдает лично он

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Сегодня в ходе еженедельного совещания были рассмотрены итоги I этапа программы по ремонту подъездов многоквартирных домов, ход строительства детских садов и состояние детских игровых площадок на придворовых территориях. Намечены планы по организации работы молочной кухни в населенных пунктах республики и внедрению мобильного приложения для предварительного заказа продукции.

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