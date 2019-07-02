Радий Хабиров дал месяц на очистку Уфы и отказался работать с главой Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым
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Сегодня, второго июля, в региональном Правительстве врио Главы Башкирии Радий Хабиров дал мэру Уфы Ульфату Мансурову месяц на очистку города. В ходе оперативного совещания руководитель республики раскритиковал мэра Уфы Ульфата Мансурова и Главу Октябрьского района Уфы Роберта Ахунова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров, врио Главы РБ:
Вы видели, что творится в Сипайлово? Везде лежит строительный мусор, везде растет бурьян. Сколько можно терпеть это безобразие? Как можно ненавидеть так свой район? Один раз специально приехал замечание, другой раз приехал, еще хуже стало. Шаг в сторону от Кашкадана делаешь - и всё.
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