Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уволился после критики Хабирова

Сегодня на оперативном совещании в правительстве его раскритиковал врио главы Башкирии Радий Хабиров, заявив, что «больше не будет работать» с ним и запретил пускать чиновника в «правительственные учреждения». Главе администрации Уфы Ульфату Мустафину он дал поручение принять кадровое решение, сообщает сайт Newsbash.ru.





Гнев руководителя республики вызвало состояние микрорайона Сипайлово — «бурьян по пояс, везде строительный мусор». Между тем, в том числе на его территории будут проходить Международные детские игры, которые стартуют на следующей неделе. Радий Хабиров дал месяц на приведение микрорайона в порядок.

Роберт Ахунов возглавлял муниципалитет с января 2016 года. До этого работал замглавы администрации Демского района Уфы, где начинал свою карьеру в 1997 году после окончания БГАУ по специальности инженера.