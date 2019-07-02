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Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уволился после критики Хабирова

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уволился после критики Хабирова

Сегодня на оперативном совещании в правительстве его раскритиковал врио главы Башкирии Радий Хабиров, заявив, что «больше не будет работать» с ним и запретил пускать чиновника в «правительственные учреждения». Главе администрации Уфы Ульфату Мустафину он дал поручение принять кадровое решение, сообщает сайт Newsbash.ru.

Гнев руководителя республики вызвало состояние микрорайона Сипайлово — «бурьян по пояс, везде строительный мусор». Между тем, в том числе на его территории будут проходить Международные детские игры, которые стартуют на следующей неделе. Радий Хабиров дал месяц на приведение микрорайона в порядок.

Радий Хабиров дал месяц на очистку Уфы и отказался работать с главой Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым

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Роберт Ахунов возглавлял муниципалитет с января 2016 года. До этого работал замглавы администрации Демского района Уфы, где начинал свою карьеру в 1997 году после окончания БГАУ по специальности инженера.

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