Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уволился после критики Хабирова
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Сегодня на оперативном совещании в правительстве его раскритиковал врио главы Башкирии Радий Хабиров, заявив, что «больше не будет работать» с ним и запретил пускать чиновника в «правительственные учреждения». Главе администрации Уфы Ульфату Мустафину он дал поручение принять кадровое решение, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гнев руководителя республики вызвало состояние микрорайона Сипайлово — «бурьян по пояс, везде строительный мусор». Между тем, в том числе на его территории будут проходить Международные детские игры, которые стартуют на следующей неделе. Радий Хабиров дал месяц на приведение микрорайона в порядок.
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