Главой Октябрьского района Уфы может стать Сергей Плотников
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Новым главой администрации крупнейшего в Уфе Октябрьского района будет назначен 39-летний Сергей Плотников, управляющий с декабря 2016 года администрацией Демского района города, сообщил информированный собеседник, сообщает сайт Newsbash.ru.
О назначении будет объявлено в ближайшее время. Управлявший Октябрьским районом с 2016 года Роберт Ахунов сегодня написал заявление об уходе, после того как его публично раскритиковал на оперативном совещании в правительстве врио главы региона Радий Хабиров.
Площадь Октябрьского района Уфы превышает 9 тыс. га. В нем проживают более 243 тыс. человек, или примерно пятая часть населения города. Это самый крупный по площади и самый населенный район Уфы.
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