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Главой Октябрьского района Уфы может стать Сергей Плотников

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Главой Октябрьского района Уфы может стать Сергей Плотников

Новым главой администрации крупнейшего в Уфе Октябрьского района будет назначен 39-летний Сергей Плотников, управляющий с декабря 2016 года администрацией Демского района города, сообщил информированный собеседник, сообщает сайт Newsbash.ru.

О назначении будет объявлено в ближайшее время. Управлявший Октябрьским районом с 2016 года Роберт Ахунов сегодня написал заявление об уходе, после того как его публично раскритиковал на оперативном совещании в правительстве врио главы региона Радий Хабиров.

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов уволился после критики Хабирова

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Сергей Плотников родился в августе 1979 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Карьеру начинал в 2003 году в строительстве. Работал инженером в МУП «Управление дизайна и наружной рекламы» администрации Уфы, начальником отдела в ОАО «Газ-сервис». Позже перешел в управление коммунального хозяйства и благоустройства города, где начинал ведущим специалистом ПТО, а завершил работу в должности заместителя начальника. В 2015 году перешел на работу в администрацию Демского района, где получил назначение первым заместителем главы.

Площадь Октябрьского района Уфы превышает 9 тыс. га. В нем проживают более 243 тыс. человек, или примерно пятая часть населения города. Это самый крупный по площади и самый населенный район Уфы.

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