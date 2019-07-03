В Башкирии все руководство Регоператора подало в отставку: Павел Сафонов назначен врио управляющего фонда

Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, подтвердили в фонде, сообщает сайт Newsbash.ru.





Вчера, после оперативного совещания в кабмине, где врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал «разогнать их всех» и «сегодня же», все заместители, один из которых, Александр Шкляр, с июня исполнял обязанности директора, написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны, уточнили в фонде.

В организации ждут от министерства ЖКХ новое штатное расписание. Пока же назначен новый врио управляющего фонда — Павел Сафонов, работавший в этой организации в 2016-2019 годах в должности первого заместителя директора. Он уволился из фонда в конце 2018 года, когда его директором был назначен Ринат Даминов. Вчера министерство снова пригласило господина Сафонова на работу, сообщил собеседник в фонде. Директор фонда будет отобран на конкурсе, который объявит министерство ЖКХ.

Справка:

Павел Сафонов родился в январе 1986 года в селе Месягутово Дуванского района Башкирии. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности государственное и муниципальное управление, Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности строительство. Карьеру начинал в 2009 году специалистом по качеству в санатории «Янган-тау», в 2010-2011 годах работал финансовым консультантом в ВТБ-24, в 2011-2012 — менеджером ООО «Мир», затем коммерческим директором ООО «Кургазак плюс». В 2012 году поступил на муниципальную службу. Работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела ЖКХ и благоустройства в администрации Ленинского района Уфы. В 2015-2016 годах — помощник вице-премьера Башкирии Владимира Нагорного. В 2016 году был назначен первым заместителем генерального директора фонда капремонта.