Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии все руководство Регоператора подало в отставку: Павел Сафонов назначен врио управляющего фонда

В Башкирии все руководство Регоператора подало в отставку: Павел Сафонов назначен врио управляющего фонда

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 20
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии все руководство Регоператора подало в отставку: Павел Сафонов назначен врио управляющего фонда

Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку, подтвердили в фонде, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вчера, после оперативного совещания в кабмине, где врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал «разогнать их всех» и «сегодня же», все заместители, один из которых, Александр Шкляр, с июня исполнял обязанности директора, написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны, уточнили в фонде.

Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов

Читайте также:

Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов
В организации ждут от министерства ЖКХ новое штатное расписание. Пока же назначен новый врио управляющего фонда — Павел Сафонов, работавший в этой организации в 2016-2019 годах в должности первого заместителя директора. Он уволился из фонда в конце 2018 года, когда его директором был назначен Ринат Даминов. Вчера министерство снова пригласило господина Сафонова на работу, сообщил собеседник в фонде. Директор фонда будет отобран на конкурсе, который объявит министерство ЖКХ.

Справка:
Павел Сафонов родился в январе 1986 года в селе Месягутово Дуванского района Башкирии. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности государственное и муниципальное управление, Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности строительство. Карьеру начинал в 2009 году специалистом по качеству в санатории «Янган-тау», в 2010-2011 годах работал финансовым консультантом в ВТБ-24, в 2011-2012 — менеджером ООО «Мир», затем коммерческим директором ООО «Кургазак плюс». В 2012 году поступил на муниципальную службу. Работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела ЖКХ и благоустройства в администрации Ленинского района Уфы. В 2015-2016 годах — помощник вице-премьера Башкирии Владимира Нагорного. В 2016 году был назначен первым заместителем генерального директора фонда капремонта.


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов
Политика
Уволился гендиректор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов
Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
Персоны
Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
В Башкирии определили подрядные организации, которые будут ремонтировать подъезды в 65 муниципалитетах
ЖКХ
В Башкирии определили подрядные организации, которые будут ремонтировать подъезды в 65 муниципалитетах
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
ЖКХ
В Уфе выбирают подрядчика для комплексного ремонта подъездов
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Политика
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Кого в правительстве Башкирии могут отправить в отставку
Политика
Кого в правительстве Башкирии могут отправить в отставку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: