В Башкирии исключили из "Единой России" оскандалившегося директора колледжа в Сибае
Башкирское отделение «Единой России» высказалось о скандальной истории с участием директора Сибайского колледжа строительства и сервиса и депутата партии Гайсы Хасанова. Тогда, в сентябре прошлого года, мужчину поймали за рулем пьяным. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в участок, что очень не понравилось чиновнику. Он ругался матом на полицейских и угрожал расправой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Против Гайсы Хасанова возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. В феврале 2019 года директор колледжа заплатил штраф в размере 15 тысяч рублей. Полицейские, в свою очередь, не так легко простили выходку депутата. Они обратились в суд с иском как граждане и потребовали моральной компенсации. Гайса Хасанов свою вину не отрицал и заплатил по 30 тысяч рублей каждому.
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