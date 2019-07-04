В Башкирии исключили из "Единой России" оскандалившегося директора колледжа в Сибае

Башкирское отделение «Единой России» высказалось о скандальной истории с участием директора Сибайского колледжа строительства и сервиса и депутата партии Гайсы Хасанова. Тогда, в сентябре прошлого года, мужчину поймали за рулем пьяным. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в участок, что очень не понравилось чиновнику. Он ругался матом на полицейских и угрожал расправой, сообщает сайт Newsbash.ru.





Против Гайсы Хасанова возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. В феврале 2019 года директор колледжа заплатил штраф в размере 15 тысяч рублей. Полицейские, в свою очередь, не так легко простили выходку депутата. Они обратились в суд с иском как граждане и потребовали моральной компенсации. Гайса Хасанов свою вину не отрицал и заплатил по 30 тысяч рублей каждому.

— Он вышел из партии в ноябре 2018 года. У нас создана комиссия «Единой России» по этике, которая внимательно следит за соблюдением членами партии этических норм и в случае их нарушения незамедлительно реагирует. Партия осуждает любые проявления байства и заносчивое поведение представителей власти. «Единая Россия» будет без сожаления избавляться от подобных руководителей в своих рядах, — отметили в пресс-службе «Единой России» в Башкирии.

Региональное отделение «Единой России» прокомментировало ситуацию. Оказывается, мужчина с ноября 2018 года не является депутатом партии и городского совета Сибая.