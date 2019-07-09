В Башкирии подряды на ремонт подъездов продавались с откатом в 25 процентов
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Подряды на ремонт подъездов в республике продавались с откатом в 25 процентов. В результате конкурсы выигрывали не профессиональные компании, а фирмы-однодневки. Сегодня Радий Хабиров прокомментировал причины, по которым потребовал разогнать весь менеджмент Регионального оператора, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате руководитель организации и все 7 его замов были уволены. Регоператору были выделены из республиканского бюджета 300 миллионов аванса. При этом ряд подрядчиков заявляет, что до них деньги не дошли. Все работы они производили за свой счет.
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