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В Башкирии подряды на ремонт подъездов продавались с откатом в 25 процентов

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии подряды на ремонт подъездов продавались с откатом в 25 процентов

Подряды на ремонт подъездов в республике продавались с откатом в 25 процентов. В результате конкурсы выигрывали не профессиональные компании, а фирмы-однодневки. Сегодня Радий Хабиров прокомментировал причины, по которым потребовал разогнать весь менеджмент Регионального оператора, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате руководитель организации и все 7 его замов были уволены. Регоператору были выделены из республиканского бюджета 300 миллионов аванса. При этом ряд подрядчиков заявляет, что до них деньги не дошли. Все работы они производили за свой счет.

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Отвечая на вопросы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Радий Хабиров рассказал о том, что в Уфе будет достроена соборная мечеть «Ар-Рахим», возведение которой было начато еще в 2006 году. В частности, руководитель региона заявил, что инвестор, готовый вложить 100 миллионов рублей, уже найден. Сейчас ведутся переговоры с другими крупными компаниями. Причиной заморозки строительства мечети в своё время стало небрежное распределение средств фонда «Урал». С ним вскоре будет подписан новый договор, сказал Радий Хабиров.
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