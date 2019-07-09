Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы

В уфимской мэрии новое кадровое назначение. Замглавы города — начальником управления транспорта и связи администрации города назначили Ильдара Юланова. О назначении стало известно на утренней оперативке в мэрии во вторник, 9 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Ильдар Гизетдинович имеет большой опыт работы в транспортной сфере и управленческой деятельности. Ранее занимал должность начальника отдела программы развития пассажирского транспорта управления транспорта и связи администрации, — представил коллегам нового руководителя мэр Уфы Ульфат Мустафин.

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Сити-менеджер также официально сообщил о назначении Сергея Плотникова главой Октябрьского района. Исполняющим обязанности главы осиротевшего Демского района назначили Айдара Базгутдинова.