Радий Хабиров в Стерлитамаке нашел двор своей мечты

Радий Хабиров продолжает проверять реализацию программы «Башкирские дворики». Сегодня он побывал в Стерлитамаке и нашел двор, который по-настоящему его осчастливил. Речь идет не о полной готовности инфраструктуры придомовой территории, а о налаженном диалоге с местными жителями, сообщает сайт Newsbash.ru.





—Эврика! По-моему, я нашёл двор в Стерлитамаке, который почти на 100% отвечает моим требованиям по выбору, организации обсуждения его будущего с жителями, началу работ. Не все же время мне ругаться... Вот сегодня я реально счастлив, — пишет врио Главы Башкирии в своих соцсетях.

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Напомним, накануне исполняющий обязанности заместителя министра ЖКХ РБ Борис Беляевотчитался по первым результатам программы. В частности, уже в 229 дворах работа идет полным ходом, в 329 – определены подрядчики. Также 10 районов республики до сих пор остаются без строительных фирм.