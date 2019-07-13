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Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод

Добавлено: 13.07.19
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Рубрика: Политика
Теги: Чишминский район
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Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки по Чишминскому району ознакомился с работой местного молочного завода, сообщает сайт Newsbash.ru.

Завод был основан в 1974 году. В 2019 году он возобновил свою работу после реконструкции и модернизации производства. На эти цели было потрачено 24 млн рублей. Генеральный директор предприятия Руслан Хамитов рассказал руководителю республики, что на сегодняшний день на предприятии трудятся 80 человек, средняя зарплата около 25 тысяч рублей.

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Предприятие выпускает молоко, кефир, сметану, творог, творожную массу и йогурт под маркой «Молочный завод «Чишминский» и «Белое село». Радий Хабиров продегустировал молочную продукцию и поинтересовался дальнейшими планами по развитию.

По словам Руслана Хамитова, производственная мощность предприятия — 60 тонн молока в сутки, в настоящее время завод перерабатывает 15 тонн сырого молока в смену. Выход на максимальную мощность планируется в четвертом квартале 2019 года. Также в планах расширение географии поставок молочной продукции.
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