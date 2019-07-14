Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Чишминский район

На Стройчас Радий Хабиров пригласил и главу Чишминского района. Там сложилась парадоксальная ситуация: в поселке возвели новый дом для определенной категории жителей, но новоселов нет. Глава региона предложил расширить программу обеспечения жилыми помещениями для учителей, врачей и ветеранов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Это микрорайон «Заречная 2» в посёлке Чишмы. Улица Центральная. Два дома возвели меньше года назад. Один уже сдали в эксплуатацию. Второй готовится принять новосёлов зимой. Вот только желающих приобрести квартиры не осталось. Ситуация необычная, рассказывают представители регионального Фонда развития жилищного строительства. Дело в том, что жильё здесь социальное и его стоимость почти в 2 раза ниже рыночной — 33 тысячи рублей за квадратный метр.

Чтобы решить эту проблему – необходимо расширить категории граждан, которые могут приобрести соцжильё. С таким предложением чишминцы и обратились к Радию Хабирову. Микрорайон перспективный. Рядом есть школа и детский сад. Здесь планируют построить ещё четыре дома.Ещё один дом – совсем не новый, но обновлённый. С его жильцами Радий Хабиров пообщался лично. Руководитель республики поинтересовался довольны ли люди ремонтом, который сделали в подъезде благодаря республиканской программе. Многоэтажку возвели ещё в 90-стые годы и косметический ремонт она видела только в 92-ом.Довольны местные жители и обновлённой больницей. Она работает по принципу «Открытая регистратура». Всё сделано так, чтобы пациенты могли легко ориентироваться в клинике и не сидеть в очереди.Чишминская больница – это межрегиональный центр для пяти районов. И сегодня медучреждению нужен компьютерный томограф. Оборудование дорогое — 64 миллиона рублей. Но благодаря ему, уверяют врачи, повысится качество лечения. И диагноз пациентам медики смогут ставить гораздо быстрее, не теряя драгоценное время, отправляя больного в Уфу. Радий Хабиров пообещал рассмотреть этот вопрос вместе с руководителем Минздрава республики. Что касается нехватки кадров, то в этом году в районную больницу приедут работать 4 новых специалиста. В этой же клинике проходят диспансеризацию и работники крупных предприятий. В том числе, Чишминского молочного завода. Производство возобновили 3 месяца назад после реконструкции и модернизации. Сейчас здесь трудится 80 человек. Выпускает предприятие молоко, кефир, творог. Радий Хабиров поинтересовался дальнейшими планами по развитию.Большая стройка идёт на территории сахарного завода — здесь монтируют сразу две новые установки. Это в три раза повысит производительность и даст 10 дополнительных рабочих мест. В модернизацию предприятия вложили почти полмиллиарда рублей. Пятая часть из которых — средства из бюджета Башкортостана. Сахар поставляют в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и другие страны. Руководитель республики осмотрел производственные площадки и предложил создать ещё одну линию.От развития социально-экономического перешли к духовному. В Чишмах состоялся республиканский сход мусульман. Районный дворец культуры объединил верующих со всего Башкортостана и соседних регионов.Такие встречи проводятся ежегодно. Эта – 16-тая по счёту. Чишминский район славится священными местами. Именно здесь расположен мавзолей имама Хусейн-бека — человека, который известен во всем арабском мире. В 14-ом веке он проповедовал Ислам на территории современной Башкирии. А его могила теперь — место паломничества сотен верующих.

Пять лет назад в посёлке возвели мечеть имени Хаджия Хусейн-бека. В дни проведения религиозных праздников в ней собирается до полутора тысяч верующих. В книге почётных гостей свои пожелания оставил и Радий Хабиров. В республике сегодня насчитывается больше тысячи мечетей и несколько сотен православных храмов. Башкортостан был и остается многоконфессиональным регионом. Религия востребована. И выполняется главная её цель – стремление к миру и согласию.

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