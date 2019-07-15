Это не детские площадки, это «убивалки»: Радий Хабиров показал игровую площадку в Аургазинском районе

На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров показал чиновникам любопытный сюжет из Аургазинского района. По словам руководителя региона, после капремонтов жители получили детские площадки, где вместо песка – бетон, а рядом разбросаны деревяшки с гвоздями, сообщает сайт Newsbash.ru.





Конечно же, игры в таких местах попросту опасны. Причем согласно документации, озвученной самим врио Главы Башкирии, площадки полностью соответствуют всем нормам. Ситуация возмутила Радий Хабирова, и он обратился ко всем руководителям районов.

— Мне прислали переписку с Ильдаром Шафиковым и руководством Аургазинского района. Тут 10 площадок, где все элементы соответствуют. Меня эта история возмущает. Вы видели детские площадки? Это «убивалки» просто. Такое ощущения, что меня не до конца услышали. Полкуба песка завести можно было бы или прийти и покосить траву. А колодец? Мы трагедии ждем что ли? В песочнице штырь торчит! Эта ситуация характерна для всех районов. Я буду периодически вытаскивать такие истории и позорить главу района. А если не поймет, будем с человеком прощаться, — заключил Радий Хабиров.

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