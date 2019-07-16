Какие суммы потратят на предвыборную гонку кандидаты на пост главы Башкирии
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Центризбирком Башкирии опубликовал финансовые отчеты кандидатов на пост главы республики, где указаны суммы, которые они потратят на предвыборную кампанию, сообщает сайт Newsbash.ru.
Самая большая сумма, ожидаемо, находится на счету врио главы региона Радия Хабирова. Всего на отдельный счет Хабирова поступило 50 млн рублей. Остаток на сегодняшний день составляет 49,1 млн рублей.
Третье место в этом своеобразном рейтинге занимает кандидат от «Патриотов России» Рафис Кадыров. Он положил на счет 1,9 млн рублей собственных средств.
На предвыборный счет кандидата от партии «Яблоко» Зульфии Гайсиной поступило 521 тысяча рублей. Из них полмиллиона поступило от юридического лица.
Блогер Владимир Кобзев, выдвинутый от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и кандидат от «Гражданской силы» Владимир Барабаш потратят на выборы по 502 тысячи рублей.
Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин потратит на кампанию 500 тысяч рублей, а его оппонент от «Справедливой России» Юрий Игнатьев всего 185 тысяч рублей.
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