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Сания Тимасова отказалась от участия в выборах главы Башкирии

Добавлено: 16.07.19
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Рубрика: Политика
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Сания Тимасова отказалась от участия в выборах главы Башкирии

Кандидатка на пост Главы РБ от партии «Зеленые» Сания Тимасова сообщила в соцсетях, что не станет участвовать в выборах. По ее словам, в настоящий момент ей «не хватает политических сил», чтобы двигаться дальше, сообщает сайт Newsbash.ru.

В то же время кандидатка объявила о намерениях вновь участвовать в выборах в 2021 году. В посте она указала основные направления своей работы в случае, если бы смогла стать главой региона.

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Во-первых, кандидатка распустила бы всех муниципальных депутатов, которые, по ее словам, отказывались подписываться за нее по сексистским соображениям. Сания Тимасова считает, что выборы – это дело населения, а депутаты должны решать другие проблемы. Также она отметила проблемы бюрократии и демографии, указав на парадокс выплат детям до 1,5 лет, в то время как в детсады начинают принимать с 2-3 лет. Сания Тимасова подчеркнула и значимость экологической ситуации в республике и России в целом.
«Я дошла до «экватора» и я очень этим довольна! Благодарю всех за поддержку. Благодаря вам я вошла в историю как самый амбициозный, креативный и красивый кандидат за всю историю выборов», - написала Сания Тимасова.

Ранее ЦИК РБ публиковал отчеты о счетах избирательных штабов кандидатов на пост главы Башкирии. В документах Сании Тимасовой был указан нулевой счет.

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