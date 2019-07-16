Сания Тимасова отказалась от участия в выборах главы Башкирии
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Кандидатка на пост Главы РБ от партии «Зеленые» Сания Тимасова сообщила в соцсетях, что не станет участвовать в выборах. По ее словам, в настоящий момент ей «не хватает политических сил», чтобы двигаться дальше, сообщает сайт Newsbash.ru.
В то же время кандидатка объявила о намерениях вновь участвовать в выборах в 2021 году. В посте она указала основные направления своей работы в случае, если бы смогла стать главой региона.
«Я дошла до «экватора» и я очень этим довольна! Благодарю всех за поддержку. Благодаря вам я вошла в историю как самый амбициозный, креативный и красивый кандидат за всю историю выборов», - написала Сания Тимасова.
Ранее ЦИК РБ публиковал отчеты о счетах избирательных штабов кандидатов на пост главы Башкирии. В документах Сании Тимасовой был указан нулевой счет.
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