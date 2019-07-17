Радий Хабиров с рабочей поездкой побывал в Нефтекамске

В 2021 году в Башкортостане откроют татарскую полилингвистическую школу. В учебном заведении будут углубленно изучать родные и иностранные языки. А вот кормить школьников в скором времени будут по единому меню, сообщил Радий Хабиров на форуме региональных операторов питания. Сегодня руководитель региона с рабочей поездкой побывал в Нефтекамске и выслушал, какие еще проблемы волнуют сегодня горожан, сообщает сайт Newsbash.ru.





В разгар рабочего дня во дворе типовых двухэтажек многолюдно. Собравшиеся жители – работники Амзинского лесокомбината, находящиеся в бессрочном неоплачиваемом отпуске. Предприятие, что находится в предбанкротном состоянии, задолжало им в общей сложности 22 миллиона рублей. Радий Хабиров потребовал от руководства холдинга «Башлеспром» рассчитаться с людьми не позднее конца августа и найти возможность восстановить работу комбината, привлекая к этому инвесторов.

Также люди рассказали о проблеме некачественно построенных домов по программе расселения из ветхого из аварийного жилья. Таких двухэтажек из сэндвич-панелей в населенном пункте построили 8. Лишь 7 семей туда согласились заселиться. Радий Хабиров сообщил, что перестраивать дома заново – это оставлять людей в режиме ожидания ещё как минимум 3 года. Поэтому он поручил межведомственной спецкомиссии провести экспертизу этих двухэтажек, чтобы в дальнейшем исправить недочёты.Руководитель республики осмотрел старое здание татарской школы-интерната, которое должны восстановить к 2021 году за счёт соцпрограммы компании «Башнефть». Здесь будут практиковать углубленное изучение родных и иностранных языков.А вот кормить школьников в скором времени будут по единому меню, сообщил Радий Хабиров на форуме региональных операторов питания. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы бесплатно кормить детей с 1 по 4 классы. При этом будет создана система госконтроля за качеством, которая, как заявил руководитель региона, не должна негативно отразиться на бизнесе.Нефтекамск – город машиностроителей. На заводе НЕФАЗ радий Хабиров осмотрел производственные площадки. Здесь идет сборка низкопольных автобусов, троллейбусов и электробусов для Мосгортранса. Завод выполняет заказы и региональных автопредприятий. Так, ранее «Башавтотранс» получил 20 автобусов для междугородних перевозок.

Осмотрев подъезды пятиэтажки по улице Социалистической, Радий Хабиров раскритиковал подрядную организацию за некачественный ремонт. Штукатурка сыплется, стены плохо прокрашены, везде торчит оголенная проводка. Не удовлетворило и благоустройство дворов. Исправить ситуацию Радий Хабиров поручил мэру города, как и следить за восстановлением озера Светлого по программе формирования городская среда. В новом статусе территории опережающего социально-экономического развития Нефтекамск должен не только привлекать инвесторов, но и быть комфортным для горожан.

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