Радий Хабиров в Краснокамском районе поручил разработать варианты поддержки Кармановского рыбхоза
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне посетил Кармановский рыбхоз в Краснокамском районе республики. Отсюда в магазины поставляют карпа, осётра, форель и сома, сообщает сайт Newsbash.ru.
Хабиров осмотрел биомодули для разведения мальков, включая два недостроенных, предназначенных для разведения форели. Заместитель гендиректора Нина Вдовина рассказала, что в будущем здесь можно будет выращивать до 200 тонн рыбы, однако пока завершить строительство не удается из-за финансовых проблем.
Читайте также:Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин предстанет перед судом: ему предъявлен ряд обвинений
Читайте также
Политика
Радий Хабиров поручил чиновникам продумать развитие транспортной инфраструктуры
Общество
Жители села Тирлянский Белорецкого района пожаловались Хабирову на свалку возле кладбища
Политика
Радий Хабиров потребовал от глав администраций активнее общаться с людьми
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров ввел в республике «Инвестчас», «Здравчас» и «Стройчас»
Экономика
Радий Хабиров распорядился в короткие сроки завершить строительство мостов в Бурзянском и Куюргазинском районах
Политика
Радий Хабиров поручил создать при нем новый консультативно-совещательный орган
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров посетил детский приют в Зианчуринском районе и пригласил шестиклассницу в гости