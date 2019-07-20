Радий Хабиров в Краснокамском районе поручил разработать варианты поддержки Кармановского рыбхоза

Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне посетил Кармановский рыбхоз в Краснокамском районе республики. Отсюда в магазины поставляют карпа, осётра, форель и сома, сообщает сайт Newsbash.ru.





Хабиров осмотрел биомодули для разведения мальков, включая два недостроенных, предназначенных для разведения форели. Заместитель гендиректора Нина Вдовина рассказала, что в будущем здесь можно будет выращивать до 200 тонн рыбы, однако пока завершить строительство не удается из-за финансовых проблем.

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Хабиров поручил местным властям разработать варианты поддержки рыбхоза вместе с Минсельхозом РБ, а представителей хозяйства пригласил для обсуждения проблемы на «Инвестчас».