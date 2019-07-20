Радий Хабиров посетил Никольский храм в Краснокамском районе

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Никольский храм, расположенный в селе Николо-Березовка. Руководитель региона поддержал проект реконструкции историко-культурного центра храма. Он считает, что данная территория должна стать местом притяжения туристов и верующих, сообщает сайт Newsbash.ru.





В октябре прошлого года руководитель региона распорядился присвоить селу статус исторического, и вскоре началась разработка проекта. Предполагается реставрация элементов храма, двадцати шести объектов культурного наследия, домов и благоустройство набережной реки Кама. Настоятель показал руководителю региона убранство храма, рассказал о пребывании в Николо-Березовке Великой Княгини Елизаветы Федоровны, а также об истории хранящихся в нем мощей и икон. Также Радий Хабиров позвонил в колокол храма.

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В Николо-Березовке руководитель региона пригласил на инвестчас владельцев форелевого хозяйства. Предприниматели отметили, что заморозили строительство биомодуля для выращивания рыбы в связи с резким поднятием цен на стройматериалы и оборудование. Для того, чтобы его запустить, необходимо 50 млн рублей. Радий Хабиров поручил республиканскому Минсельхозу оказать содействие фермерам.