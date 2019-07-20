Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой город Агидель

19 июля в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Агидель, сообщает сайт Newsbash.ru.





Руководитель региона осмотрел пустующие производственные площадки АО «Башкирские электрические сети», которому передан имущественный комплекс недостроенной Башкирской АЭС. По словам генерального директора Корпорации развития РБ Раиля Сарбаева, интерес к освоению территории проявляют предприятия строительного комплекса. В их числе – корпорация «Уралтехнострой» и ООО «Стапель», планирующее реализовать инвестпроект по строительству судоремонтно-судостроительного завода, а также терминала по перевалке зерна, которое можно экспортировать речным путём. Здесь же планируется организовать производство мембранных рулонных материалов, которые используются в устройстве и ремонте кровельных конструкций, обладая высокими гидроизоляционными свойствами.

Одним из немногих работающих на территории недостроенной АЭС производств был завод по выпуску силикатного кирпича «Джут-СТ». Директор предприятия Марат Маннанов рассказал, что его продукция ранее использовалась при строительстве домов в Уфе и других городах. Но в силу разных причин, в том числе из-за сложностей со сбытом, деятельность завода приостановлена. Хотя компания готова расширить производство за счёт новых видов продукции, например, газосиликатных блоков.Радий Хабиров предложил рассмотреть необходимые меры поддержки для возобновления производства на совещании в Правительстве РБ. Руководитель региона отметил, что компания «Джут-СТ» может стать якорным резидентом будущего индустриального парка, который планируется создать на этой территории.Говоря о существующей сетевой инфраструктуре, генеральный директор АО «Башкирские электрические сети» Павел Багаев отметил, что коммунальные сети требуют модернизации. Но главный вопрос, который является решающим для привлечения инвесторов, – это необходимость реконструкции железнодорожной ветки. Для этих целей республика планирует привлечь федеральное софинансирование. Эта тема, в частности, обсуждалась на встрече Радия Хабирова с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.Здесь же врио Главы Башкортостана ознакомился с деятельностью компании «Лайт Эйр» по мониторингу газо- и нефтепроводов, лесного хозяйства, выявлению незаконных свалок с помощью беспилотных летательных аппаратов.С ходом реализации республиканских программ по ремонту подъездов и благоустройству дворовых территорий Радий Хабиров ознакомился, осмотрев несколько многоквартирных домов по улице Мира.Так, в доме № 14 ремонт подъездов выполнен на достойном уровне. Подрядчиками проведены все необходимые работы: от ремонта входной группы до укладки кабелей в специальные короба.Вместе с тем жильцы одного из подъездов рассказали, что самостоятельно сделали ремонт до начала действия программы. Они обратились к руководителю региона с просьбой провести там дополнительные работы, чтобы привести в соответствие с требованиями к другим ремонтируемым подъездам. Радий Хабиров поручил главе города решить этот вопрос.Жители Агидели также отметили необходимость ремонта коридоров малосемеек. Врио Главы Башкортостана дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства РБ предусмотреть это направление в графике ремонта на 2020 год.

Всего в этом году в Агидели будет отремонтировано 30 подъездов шести многоквартирных домов. На эти цели направлено 10,4 млн рублей.



Кроме того, планируется обустроить две дворовые территории, на одной из которых – у дома № 22 – побывал Радий Хабиров. Работы предусматривают асфальтирование двора, устройство и ремонт тротуаров, парковочных пространств, замену бордюров, обустройство контейнерных площадок и организацию резинового покрытия на детской игровой площадке.



По просьбе жителей руководитель республики также осмотрел придомовую территорию дома № 4, поручив включить его в программы по ремонту подъездов и благоустройству дворов на 2020 год.



Во время общения с горожанами врио Главы Башкортостана обсудил наиболее актуальные для них вопросы – необходимость создания новых рабочих мест, наведения порядка в сфере ЖКХ, газификация, нехватка узких специалистов в учреждениях здравоохранения.

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