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Главам администраций районов поручили провести выборы Главы Башкирии «как праздник» и с высокой явкой

Добавлено: 23.07.19
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Рубрика: Политика
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Главам администраций районов поручили провести выборы Главы Башкирии «как праздник» и с высокой явкой

Власти Башкирии поручат главам муниципалитетов провести выборы главы региона 8 сентября с высокой явкой и «как праздник», сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко. Ссылаясь на данные соцопросов, она сообщила, что явка ожидается на уровне не менее 50%, но в ЦИК рассчитывают, что показатель будет «намного выше», сообщает сайт Newsbash.ru.

Отвечая на вопрос об использовании административного ресурса на выборах, Илона Макаренко заявила, что не видит в этом ничего противозаконного. 

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«Мы считаем, что пресловутый административный ресурс, о котором все говорят в негативном аспекте, должен присутствовать. В том плане, что главы администраций должны работать на явку избирателей. Они должны сделать максимально возможное, чтобы 8 сентября было событием в районе, было праздником. Я уверена, что опытный глава администрации, которого уважают и слышат, который находит взаимопонимание с жителями района, может приложить максимум усилий, чтобы избиратель откликнулся и пришел на участок»,— отметила она. При этом, добавила председатель ЦИК, «никто не говорит о том, что он (глава) должен пальцем указать, куда ставить галочку».

Низкая явка на выборы, намекнула госпожа Макаренко, может быть расценена как плохая работа главы муниципалитета. На вопрос, что делать главам администраций, где избиратели не хотят идти на выборы, госпожа Макаренко сообщила, что им надо «работать лучше» — «чтобы тебя уважали, ценили, понимали, что это нужно республике».

При этом глава ЦИК пообещала, что комиссия будет следить за «независимостью избирательных комиссий» и «жестко пресекать» любое вмешательство в их работу. «Мы не позволим, чтобы за счет избирательной системы кто-то зарабатывал дивиденды, очки для себя, пытался выставить себя лучше, чем он есть на самом деле»,— заявила она.

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