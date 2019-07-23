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Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей

Добавлено: 23.07.19
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Рубрика: Политика
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Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей

Проведение выборов руководителей региона – дорогостоящее удовольствие. Так, на это мероприятие выделят около 500 миллионов рублей. Об этом сообщила глава ЦИК Илона Макаренко.

Стоит отдельно отметить, что предыдущие выборы обошлись республике куда дешевле – на них потратили всего 410 миллионов рублей. Основная часть средств пойдут на видеонаблюдение, агитацию и зарплату членам избирательной комиссии. Также оплатят изготовление бюллетеней и аренду комплексов их обработки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Стоит напомнить, во время Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», руководитель Администрации врио Главы Башкирии Александр Сидякин отметил, что региональный власти намерены провести «самые чистые выборы» на памяти политического истеблишмента. Прозрачности должны поспособствовать 410 видеокамер, которые установят в избирательных участках в Уфе. Так на них планируется потратить 40-50 миллионов рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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