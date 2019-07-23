Выборы Главы Башкирии обойдутся республике в 500 млн рублей
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Проведение выборов руководителей региона – дорогостоящее удовольствие. Так, на это мероприятие выделят около 500 миллионов рублей. Об этом сообщила глава ЦИК Илона Макаренко.
Стоит отдельно отметить, что предыдущие выборы обошлись республике куда дешевле – на них потратили всего 410 миллионов рублей. Основная часть средств пойдут на видеонаблюдение, агитацию и зарплату членам избирательной комиссии. Также оплатят изготовление бюллетеней и аренду комплексов их обработки, сообщает сайт Newsbash.ru.
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