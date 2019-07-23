Радий Хабиров остался недоволен благоустройством дворов в Давлеканово

В Давлеканово в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в этом году было запланировано благоустройство восьми дворовых территорий, охватывающих 24 многоквартирных дома. Общий объем финансирования — более 22 млн рублей. Осмотр некоторых дворов показал, что комплексным ремонтом проведенные работы назвать трудно. Всё практически свелось к асфальтированию дворовых территорий, сообщает сайт Newsbash.ru.





Руководитель Башкортостана остался недоволен тем, как были проведены работы по благоустройству дворов, и отметил, что увиденное трудно назвать комплексным ремонтом.

«В первую очередь вам нужно было посоветоваться с людьми, узнать их мнение. Я не увидел ни одной детской площадки, проведенные работы меня не устраивают. На этой неделе я к вам отправлю и.о. вице-премьера правительства — министра ЖКХ, чтобы он на месте разобрался с тем, как были проведены работы, и вместе с главой администрации, посоветовавшись с вами, наметил план по устранению всех недостатков», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил, что во время благоустройства дворов должны быть установлены детские площадки с безопасным покрытием, обустроены парковки, установлены скамейки и урны, должно быть проведено освещение и озеленение.

Жители домов по улице Высоковольтной пожаловались на отсутствие нормальной дороги внутри дворов. Несколько лет назад во время замены канализационных труб прежнюю дорогу разрушили, и весной и осенью жители передвигаются по большим лужам и грязи. Они также попросили включить их двор в программу «Башкирские дворики». Были высказаны пожелания и по капитальному ремонту подъездов. Радий Хабиров дал поручение местным властям до конца лета заасфальтировать улицу и вместе с жителями наметить дальнейший план работ по благоустройству.

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