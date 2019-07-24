Радий Хабиров, в случае победы на выборах, не планирует больших изменений в команде
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня сообщил журналистам, что при победе на выборах, которые пройдут 8 сентября, не планирует больших изменений в команде, структуре администрации и правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он подтвердил свое прежнее намерение назначить премьер-министра, сообщив, что на эту должность рассматривается «целый ряд ярких, добившихся успеха людей в республике». Но персоналии врио главы региона не уточнил.
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С приходом в регион, по оценке Радия Хабирова, он поменял от силы 5% кадрового состава аппарата правительства и своей администрации, потому что в целом, по его оценке, в них работает «большое количество компетентных людей с большим опытом» независимо от того, управляет регионом «Иванов, Петров, Сидоров, Хамитов, Хабиров или Рахимов».
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