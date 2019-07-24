Радий Хабиров, в случае победы на выборах, не планирует больших изменений в команде

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня сообщил журналистам, что при победе на выборах, которые пройдут 8 сентября, не планирует больших изменений в команде, структуре администрации и правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он подтвердил свое прежнее намерение назначить премьер-министра, сообщив, что на эту должность рассматривается «целый ряд ярких, добившихся успеха людей в республике». Но персоналии врио главы региона не уточнил.

Что касается изменений в структуре администрации и правительства, Радий Хабиров сообщил, что в целом структура его «устраивает», так как она «годами проверена», в кабмине и администрации работают люди, «которые делают свою работу». Он заявил, что не заинтересован в расширении штата, но не исключил, что какие-то «косметические» изменения произойдут, и какие-то министерства «будут выделены на первый план», а какие-то разделены.С приходом в регион, по оценке Радия Хабирова, он поменял от силы 5% кадрового состава аппарата правительства и своей администрации, потому что в целом, по его оценке, в них работает «большое количество компетентных людей с большим опытом» независимо от того, управляет регионом «Иванов, Петров, Сидоров, Хамитов, Хабиров или Рахимов».