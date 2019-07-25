Уволился глава администрации Бирского района Александр Груздев
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24 июля, на внеочередном заседании Совета Бирского района досрочно по собственному желанию сложил полномочия главы района Александр Груздев. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Бирского района в ВКонтакте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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