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Уволился глава администрации Бирского района Александр Груздев

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
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Уволился глава администрации Бирского района Александр Груздев

24 июля, на внеочередном заседании Совета Бирского района досрочно по собственному желанию сложил полномочия главы района Александр Груздев. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Бирского района в ВКонтакте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Груздев занимал этот пост с августа 2017 года. Исполнение обязанностей главы администрации муниципального района возложены на и.о. замглавы администрации районного муниципалитета Василия Петрова.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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