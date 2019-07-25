Олег Голов назначен исполняющим обязанности главы администрации Благовещенский район

Временно исполняющим обязанности главы администрации Благовещенского района Башкирии сегодня был назначен бывший глава Корпорации развития республики Олег Голов. Решение принято депутатами муниципального совета на внеочередной сессии. Новый глава района будет избран на конкурсе 23 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.





Источники сообщили, что управлявший администрацией с 2010 года Фарит Фазылов внезапно накануне написал заявление об уходе. «Он многое сделал для получения Благовещенском статуса территории опережающего развития. Никто не ожидал его ухода, да и предпосылок не было»,— сообщил собеседник в администрации района.

«Голову взамен обещали найти подходящее его статусу место работы. Его кандидатура рассматривалась в том числе на должность замглавы администрации Калининского района Уфы, но этому воспротивился сити-менеджер Ульфат Мустафин, который не поверил в деловые качества претендента»,— сказал собеседник, знакомый с кадровыми назначениями.

Олега Голова также неожиданно накануне ввели в штат администрации на должность заместителя главы по строительству. Протекцию этого назначения собеседники приписывают руководителю администрации главы республики Александру Сидякину. По их данным, трудоустройство господина Голова может быть наградой за то, что в апреле он беспрекословно написал заявление об уходе из Корпорации развития, которую возглавлял с октября 2017 года. Тогда это место понадобилось Раилю Сарбаеву.

Олег Голов родился в августе 1972 года в Стерлитамаке. Окончил Стерлитамакский государственный пединститут, аспирантуру Московского педагогического университета, Международную школу бизнеса РЭУ им. Плеханова. Преподавал в стерлитамакском филиале Башгосуниверситета. Его полная биография не опубликована.

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