Олег Голов назначен исполняющим обязанности главы администрации Благовещенский район
Временно исполняющим обязанности главы администрации Благовещенского района Башкирии сегодня был назначен бывший глава Корпорации развития республики Олег Голов. Решение принято депутатами муниципального совета на внеочередной сессии. Новый глава района будет избран на конкурсе 23 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.
Источники сообщили, что управлявший администрацией с 2010 года Фарит Фазылов внезапно накануне написал заявление об уходе. «Он многое сделал для получения Благовещенском статуса территории опережающего развития. Никто не ожидал его ухода, да и предпосылок не было»,— сообщил собеседник в администрации района.
Олег Голов родился в августе 1972 года в Стерлитамаке. Окончил Стерлитамакский государственный пединститут, аспирантуру Московского педагогического университета, Международную школу бизнеса РЭУ им. Плеханова. Преподавал в стерлитамакском филиале Башгосуниверситета. Его полная биография не опубликована.