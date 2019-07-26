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В Башкирии намерены отказаться от использования дешевых химикатов, чтобы решить проблему гибели пчел

Добавлено: 26.07.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии намерены отказаться от использования дешевых химикатов, чтобы решить проблему гибели пчел

Спикер Курултая Константин Толкачев заявил о намерении рассмотреть на осенней сессии возможность запрета использования в Башкирии дешевых агрохимикатов. Как он сообщил на странице своего профиля в Facebook, это может стать решением проблемы массовой гибели пчел на территории республики, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Недопустимо, чтобы республика лишилась своего главного бренда. Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг», – написал председатель регионального парламента.
По его словам, совместная работа Госсобрания РБ с республиканскими Минсельхозом, Минэкологии и Роспотребнадзором даст необходимый результат на законодательном уровне.
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

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Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
Напомним, массовая гибель пчел фиксировалась в семи районах Башкирии. Возможной причиной смерти насекомых являются химические средства защиты растений. Это затронуло и бурзянскую пчелу.

После активисты ОНФ заявили, что в республике также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются мертвыми и зараженными пчелами. Это является серьезным ущербом для экосистемы. 
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