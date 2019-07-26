В Башкирии намерены отказаться от использования дешевых химикатов, чтобы решить проблему гибели пчел
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Спикер Курултая Константин Толкачев заявил о намерении рассмотреть на осенней сессии возможность запрета использования в Башкирии дешевых агрохимикатов. Как он сообщил на странице своего профиля в Facebook, это может стать решением проблемы массовой гибели пчел на территории республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Недопустимо, чтобы республика лишилась своего главного бренда. Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг», – написал председатель регионального парламента.По его словам, совместная работа Госсобрания РБ с республиканскими Минсельхозом, Минэкологии и Роспотребнадзором даст необходимый результат на законодательном уровне.
После активисты ОНФ заявили, что в республике также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются мертвыми и зараженными пчелами. Это является серьезным ущербом для экосистемы.
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