В Башкирии намерены отказаться от использования дешевых химикатов, чтобы решить проблему гибели пчел

Спикер Курултая Константин Толкачев заявил о намерении рассмотреть на осенней сессии возможность запрета использования в Башкирии дешевых агрохимикатов. Как он сообщил на странице своего профиля в Facebook, это может стать решением проблемы массовой гибели пчел на территории республики, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Недопустимо, чтобы республика лишилась своего главного бренда. Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг», – написал председатель регионального парламента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По его словам, совместная работа Госсобрания РБ с республиканскими Минсельхозом, Минэкологии и Роспотребнадзором даст необходимый результат на законодательном уровне.Напомним, массовая гибель пчел фиксировалась в семи районах Башкирии. Возможной причиной смерти насекомых являются химические средства защиты растений. Это затронуло и бурзянскую пчелу.После активисты ОНФ заявили, что в республике также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются мертвыми и зараженными пчелами. Это является серьезным ущербом для экосистемы.