Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров доволен ходом ремонта подъездов. «Встряска пошла на пользу», – пишет руководитель региона на своей странице в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
«По-прежнему приветствую ваши предложения и замечания по этой теме», – отметил Радий Хабиров.
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