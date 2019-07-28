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Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу

Добавлено: 28.07.19
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Рубрика: Политика
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Хабиров остался доволен ходом ремонта подъездов добавив, что встряска пошла на пользу

Врио главы Башкирии Радий Хабиров доволен ходом ремонта подъездов. «Встряска пошла на пользу», – пишет руководитель региона на своей странице в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В ходе выполнения программы по капитальному ремонту были пересмотрены договоры субподряда и процентные ставки. В настоящее время работы завершены в 967 подъездах, еще в 1 451 идет ремонт. До 1 сентября планируется отремонтировать 3 200 подъездов (это 80%).
«По-прежнему приветствую ваши предложения и замечания по этой теме», – отметил Радий Хабиров.
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