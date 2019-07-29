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Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
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Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района

В Бирском районе Башкирии назначен исполняющий главы администрации. Им стал Василий Николаевич Петров. Ранее он работал председателем совета Белебеевского района. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве объявил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ранее сообщалось, что экс-глава Бирского района Башкирии Александр Груздев официально подал в отставку по собственному желанию. Чиновник сложил с себя полномочия на внеочередном 34-м заседании Совета муниципалитета.

Василий Петров родился в мае 1981 года. Окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «экономист-менеджер». Карьеру начинал в 2000 году оператором компьютерного видеомонтажа в телекомпании «Белебей-ТВ». С 2002 по 2005 годы исполнял обязанности директора муниципальной «Белебеевской телекомпании». Позже основал в Белебее медиахолдинг «Калейдоскоп», куда, по данным Kartoteka.ru, входили компании «Гелиос», «Белебеевская телекомпания Калейдоскоп» (лицензия радиовещания до мая 2024 года), был учредителем компаний «Кашелот» (Туймазы, деятельность в сфере радиовещания), «Краст» (Белебей, производство хлеба), «Чистые пруды» (Белебей, физкультурно-оздоровительная деятельность).
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