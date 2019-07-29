Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района

В Бирском районе Башкирии назначен исполняющий главы администрации. Им стал Василий Николаевич Петров. Ранее он работал председателем совета Белебеевского района. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве объявил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



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